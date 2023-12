Sérgio Conceição esclareceu, esta sexta-feira, os motivos que levaram à despromoção de David Carmo à equipa B do FC Porto. O treinador dos dragões assumiu que está insatisfeito com o rendimento do defesa-central, que considerou partir «atrás» dos companheiros de posição.

De resto, Conceição começou a resposta sem referir o nome de Carmo, tratando-o por «atleta».

«Em relação ao atleta que frisou, é sabido porque hoje, infelizmente, a comunicação social sabe de uma forma muito rápida e, muitas vezes, sem ser a verdade na sua totalidade. As notícias vêm para fora muito rapidamente. A nível disciplinar, houve mau comportamento do atleta, a nível desportivo tem de competir e está atrás, não só a nível emocional, como a nível técnico-tático, está atrás dos outros jogadores que jogam na mesma posição na equipa principal e poderá também estar – isso depende do [António] Folha – atrás dos jogadores da equipa B, como o Romain Correia e o Gabriel [Brás]. Depende do empenho nesse espaço e contexto. Acho que vai ter mais facilidade de competir na equipa B, depende sempre da aplicação e determinação do atleta e do que é definido pelo Folha. A nível disciplinar e desportivo, está abaixo do que queremos e tem de competir para mostrar ao treinador da equipa principal que pode ser opção», começou por dizer em conferência de imprensa.

«Foi algo que se passou no seio do grupo, não vou falar em público sobre isso. O que é que os jogadores querem normalmente? Jogar. O melhor espaço para jogarem é na equipa B. Pagam-me bem para tomar decisões e tomo as minhas decisões. Neste momento, a nível desportivo, está abaixo. Eu se perder mais alguns jogos, mandam-me embora [gesto com as mãos]… Lembrei-me agora do Abel [Ferreira]. Vivemos de resultados. O que o David tem feito nos treinos e nos jogos tem estado abaixo daquilo que quero e eu tenho de decidir. A nível emocional, presumo eu, porque atrás de todos os jogadores há uma máquina, empresários, quem está associado a esses empresários na comunicação, há o mercado de janeiro que agita a cabeça dos jogadores… Entendemos, mas não devemos aceitar certas situações. Eu não aceito. Estou aqui para defender o FC Porto», vincou.

«Jogador, treinador e empregado do FC porto tem de ter rendimento. Rendimento tem a ver com os pilares de que o presidente fala: ambição, rigor, competência e paixão pelo que se faz. Não é um mar de rosas para ninguém e temos de ver as dificuldades como desafios», completou.

Mais à frente na conferência de imprensa, Conceição recusou-se a responder novamente a perguntas sobre David Carmo. «Sobre esse atleta, já falei o que tinha a falar. Ponto final.»

Carmos, de 24 anos, leva 12 jogos pelo FC Porto esta temporada.