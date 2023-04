Reforço para esta temporada, David Carmo foi titular pela última vez no FC Porto em outubro e, desde então, somou apenas um jogo pela equipa principal dos dragões.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Portimonense, o treinador dos portistas Sérgio Conceição garantiu que o ex-Sporting de Braga lhe dá garantias para a posição de defesa central, assim como Fábio Cardoso.

«Qualquer um deles me dá garantias a mil por cento. Jogar dois jogadores esquerdinos no corredor central defensivo fica mais difícil. Mas confiança total e assumo perante vocês. O David Carmo é um jovem com muito talento e que ainda vai dar muito ao FC Porto e ao futebol português», vincou o técnico dos azuis e brancos.

O FC Porto defronta o Portimonense nesta 26.ª jornada e os dragões têm cinco jogadores em risco de falharem o próximo jogo, o clássico na Luz, com o Benfica, mas Conceição afasta a possibilidade de fazer poupanças.

«Se dissesse “jogas, mas com controlo emocional”, nem teria uma coisa nem outra, é melhor nem meter a jogar. O jogo é feito de paixão, velocidade, intensidade, momentos em que se mete o pé e não se pensa, fui jogador e sei o que estou a dizer. Se pensasse dessa forma, era melhor dizer ao jogador que não ia jogar amanhã [domingo] para jogar na sexta-feira. Se tiver de levar amarelo, leva amarelo. As nossas I e II Liga são das ligas com mais cartões, houve um estudo sobre isso», vincou

«O jogo é assim, já tenho alguns problemas de jogadores a nível físico, se vou pensar em tirar um ou outro, tenho de ir buscar meia equipa B. Também são profissionais do clube, estão disponíveis e amanhã [domingo] se calhar vai estar um ou outro na folha. O Pepe está à bica, mas fisicamente não está bem. O Diogo também está fora, como o Evanilson e o João Mário. Não me vão ouvir dizer que não ganhamos porque faltou este ou aquele», assegurou.

O treinador do FC Porto garantiu ainda que Uribe e Eustáquio «estão disponíveis», apesar das viagens longas em virtude dos compromissos das respetivas seleções.

O FC Porto recebe o Portimonense este domingo no Dragão. Acompanhe ao minuto no Maisfutebol.