O Rio Ave é a terceira defesa menos batida da I Liga, vem de oito jornadas consecutivas sem derrotas e ocupa de forma isolada o quinto lugar do campeonato. A equipa orientada por Carlos Carvalhal chega num bom momento desportivo ao Estádio do Dragão, este sábado e o técnico do FC Porto, Sérgio Conceição, reconhece-o. Pelo conhecimento do técnico dos vila-condenses do futebol português e pelo «trajeto acima da média, ou de acordo com os últimos anos», que o adversário da 24.ª jornada tem realizado.

«Mais um teste difícil, como são todos os testes semanais na Liga. Rio Ave com um treinador, talvez dos mais experientes, que conhece bem os jogadores portugueses, as equipas portuguesas, apesar de ter estado fora [ndr: em Inglaterra nos últimos anos]. É um dos bons treinadores da nossa praça. Jogo difícil», afirmou Conceição, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

Na antevisão ao jogo, Carvalhal afirmara que preferia jogar contra o FC Porto de há um mês e meio e Conceição frisou que «cada jogo tem a sua história», independentemente do momento ou da classificação dos clubes.

«O Carlos sabe tão bem como eu que cada jogo tem a sua história, a preparação dos jogos e a vida do jogo é dada pelos jogadores, por aquilo que é a prestação destes jogadores em campo. Isto de apanhar o FC Porto há um mês e meio ou agora, não podemos dizer o que teria mais ou menos dificuldades. Em relação à preparação deste jogo, está sempre associada a um grande clube, histórico, que luta em cada época por ganhar títulos. Não modifica nada, não há um estado diferente do que foram as outras semanas. Não é falsa modéstia, conhecem-me e não embarco nisto, sei as dificuldades que vamos ter até final da época, para conseguir este principal objetivo que é o campeonato», reforçou.

Na época passada, o FC Porto venceu nove das últimas dez jornadas na luta pelo título e a única escorregadela foi ante o Rio Ave, em Vila do Conde. Questionado sobre uma eventual barreira psicológica ante este adversário, fatal em 2018/2019, Conceição desvalorizou, apontando a «treinadores diferentes» e «situações diferentes», agora que o FC Porto é líder isolado, pela primeira vez esta época, à entrada para as últimas 11 jornadas.

«Não interfere na preparação deste jogo, senão tinha de falar do jogo que no ano passado perdemos com o Benfica e que este ano ganhámos. São coisas diferentes», apontou Conceição.

O FC Porto-Rio Ave joga-se a partir das 20h30 deste sábado, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.