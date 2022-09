O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, reconheceu esta sexta-feira o «excelente início de época» do Desportivo de Chaves, lembrando ainda o Casa Pia – outro dos clubes promovidos para 2022/23 – e admitiu a força dos flavienses em determinados momentos do jogo, perante os quais os dragões têm de estar atentos e competentes para somar os três pontos na 6.ª jornada da I Liga.

Questionado sobre a capacidade do Desportivo e Chaves nas ações defensivas e nas recuperações de bola, Conceição referiu que analisou esses momentos, mas também outros, mostrando ambição de desmontar a «boa organização defensiva» e exigindo atenção às saídas rápidas do adversário para o ataque.

«São momentos de jogo que nós olhámos, como outros importantes na equipa do Chaves, que tem feito um trajeto de início de época à imagem do que fez na II Liga, que lhe permite estar entre os melhores este ano. A par do Casa Pia tem feito um excelente início de época, com bons valores individuais, com uma equipa técnica que está lá há três anos. Com o Vítor Campelos, que eu conheço bem, trabalhou connosco no Vitória, uma equipa técnica extremamente competente, jogadores interessantes e têm provado isso em campo. É dos momentos fortes do Chaves, entre outros. Cabe-nos olhar para eles e, principalmente, para o que temos de fazer no jogo, nessa dinâmica que temos de ter para desmontar essa boa organização defensiva e, depois, estarmos atentos e equilibrados ao que são essas saídas do Chaves. São muito verticais, incisivos, olham muito para a baliza adversária e a prova é o que têm feito neste início de época», referiu Conceição, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo.

Por outro lado, Conceição afirmou que «trabalhar em cima de derrotas nunca é bom», em alusão ao desaire por 2-1 ante o Atlético de Madrid, para a Liga dos Campeões, mas sublinhou que o «estado de espírito» é diferente face ao vivido após a derrota com o Rio Ave, justificando isso com o que o FC Porto trabalhou em campo para vencer no Wanda Metropolitano

«Trabalhar em cima de derrotas nunca é bom, não só pelo resultado, mas no que é o estado de espírito. Obviamente que é um bocadinho diferente do último, do pós-Rio Ave, porque os jogadores sentiam antes do jogo que podíamos ir ganhar a casa do Atlético e no fim saímos com a sensação que merecíamos os três pontos. Sinceramente o estado de espirito é diferente em relação à derrota e à semana que antecedeu o jogo com o Gil Vicente», apontou.

O FC Porto-Desportivo de Chaves tem apito inicial marcado para as 20h30 de sábado, no Estádio do Dragão. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.