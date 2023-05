Sérgio Conceição igualou José Maria Pedroto como o treinador com mais jogos ao serviço do FC Porto.

Com a partida desta quinta-feira com o Famalicão para a Taça de Portugal, o técnico somou o jogo número 322 no comando dos azuis e brancos.

No FC Porto desde 2017/18, Conceição já se havia tornado, no início de 2023, no treinador com mais vitórias ao serviço do FC Porto e também mais titulado, com nove conquistas, entre as quais três campeonatos nacionais.