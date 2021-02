Cinco jogos seguidos com intervalos de três em três dias. O ciclo infernal continua com a Juventus, apesar de um dia extra de recuperação em relação às últimas partidas.

Conceição abordou a fadiga física e psicológica para garantir que a equipa estará «completamente estável» a nível emocional para o jogo da Liga dos Campeões, mas voltou a focar a sobrecarga em termos calendarização que afeta em particular as equipas que representam Portugal nas competições europeias.

«Fizemos cinco jogos com um intervalo de três dias e este jogo com a Juventus vai ser ao quarto dia. São situações que temos de analisar antes dos campeonatos. Agora não há nada a fazer, temos de disputar os jogos. É bom sinal termos esta densidade competitiva porque somos um clube grande e temos de estar em todas as competições. O que se tem a fazer para que não acumule jogos desta forma é no início do campeonato. É na altura em que as pessoas estão no nosso rico Algarve a passar férias. Se calhar, aí, convém ter umas reuniões para planear bem todas as competições e que prejudica a participação das equipas portuguesas nas competições europeias», afirmou o técnico portista.

Sobre a «revolta» contra algumas decisões de arbitragem nos jogos recentes do campeonato, Conceição diz-se completamente focado no jogo de amanhã, contra a Juve.

«Vamos analisando os erros e sabemos o que temos de melhorar. Estes jogos dos oitavos de final são jogos de altíssimo nível e ao mínimo pormenor pode perder-se o jogo. É essencial que a concentração competitiva esteja no máximo e depois, naturalmente, a nível emocional o grupo está consciente do que tem a fazer. Mas não é só na Liga dos Campeões. Agora, há situações que aconteceram nos últimos três ou quatro jogos que não são normais. Mas isso é o que temos. Com certeza que as coisas melhorarão para todos os agentes. Espero, verdadeiramente que sim», concluiu o técnico dos dragões.

O FC Porto defronta a Juventus esta quarta-feira, às 20 horas, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.