Otávio e Corona. Para Sérgio Conceição os dois alas foram decisivos uma vez mais para a manobra ofensiva do FC Porto no triunfo sobre o Marselha (3-0) para a Liga dos Campeões.

«Os nossos dois alas são muito inteligentes. Há essa inteligência na ocupação de espaços do Otávio e do Corona. Têm conhecimento daquilo que queremos para o jogo. Eles têm esse conhecimento porque trabalham há muitos anos comigo e são jogadores de uma qualidade incrível e fazem várias posições com muita qualidade. Porque conhecem o jogo. É uma felicidade para um treinador ter jogadores desta dimensão», afirmou o técnico do FC Porto, refutando as críticas sobre a utilização do mexicano mais recuado, como aconteceu em Paços de Ferreira: «Quando criticam o Corona por jogar a lateral direito... Acho que o Corona ele nessa posição consegue dar à equipa algo que eu quero. No ano passado, num clássico importante na Luz, o Corona jogou a lateral e foi dos melhores elementos em campo. Aí, elogiaram. No jogo passado [contra o Paços], o Corona jogar a lateral era um crime...»

Conceição respondeu a outra pergunta sobre o mexicano para afirmar que jogadores polivalentes e de qualidade «não perdem valor» de mercado, recordando alguns dos resistentes da sua primeira época: «Desta equipa penso que o Otávio, o Corona e o Marega ainda estão desde primeiro ano. Fomos perdendo ao longo dos anos. Faz parte da vida dos clubes. Não é fácil. Por vezes, como aconteceu este ano, saem dez jogadores e entram outros dez.»

Sobre as contas da Liga dos Campeões, Conceição afirma que «está muito por decidir», apesar de o FC Porto estar agora isolado no segundo lugar com seis pontos, com mais três do que o Olympiakos e mais seis do que o Marselha [o Mancheser City lidera com nove pontos]. «Hoje foram três pontos importantes, mas ainda temos jogos fora difíceis, contra Marselha e Olympiakos e temos o City em casa. Agora, temos o jogo do campeonato e a seu tempo iremos pensar na Champions. Mas, sim, o próximo jogo [em casa do Marselha] pode ser importante para a qualificação.»