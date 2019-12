Sérgio Conceição revela que Danilo hoje é melhor capitão, depois do alegado desentendimento que teve com o médio portista no defeso.

«Danilo está um capitão muito melhor. É uma referência no balneário hoje. Eu e ele nunca dissemos que houve um problema. Num balneário onde existe personalidade e mística há divergências é natural que haja e criaram uma novela de verão à volta disso. Empolaram a situação, com protagonista comum, que é o FC Porto e o seu treinador», afirmou o técnico do FC Porto em entrevista ao Canal 11, em que reconheceu ainda: «Não sei como é que seria ter um jogador como eu fui.»

Conceição falou também sobre outros jogadores, salientando, por exemplo, a evolução de Shoya Nakajima: «O Nakajima faz hoje um trabalho sem bola diferente do que fazia há dois meses porque percebeu que jogar no Portimonense ou na Arábia é diferente de jogar no FC Porto. Há certas regras na equipa que têm de ser respeitadas: esse compromisso, defensivo e ofensivo...»

O técnico revelou também alguns aspetos sobre como vive o jogo.

«Até ao dia seguinte não durmo. Vou para casa, revejo o jogo, faço apontamentos, ligo aos meus adjuntos, às vezes às 2 ou 3 horas da manhã. Quando perco ou quando ganho. E no dia seguinte começo a desligar», confessou.