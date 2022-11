David Carmo não fez sequer parte da ficha de jogo no dérbi da Invicta e no final do jogo Sérgio Conceição abordou a ausência do defesa-central contratado ao Sp. Braga no último mercado de transferências por 20 milhões de euros.

«O que se passa? Nada. É uma questão de opção», respondeu laconicamente o técnico portista, que se alongou bem mais sobre outro central do plantel: Pepe, que regressou hoje à competição, mais de um mês depois, recuperado de lesão e em vésperas de rumar ao Mundial para representar Portugal.»