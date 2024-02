Sérgio Conceição esclareceu o abraço que deu a Pinto da Costa, no passado domingo, na apresentação da candidatura às eleições do atual presidente.

«Dei um abraço a um amigo no Coliseu, a um mentor, a alguém que conheço desde os 15 anos. Foi importante para o presidente e para mim, de alguém que se conhece há mais de 30 anos. Peço que respeitem», afirmou o técnico na conferência de imprensa que decorreu no início da tarde desta terça-feira no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia.

Com esta declaração inicial, Conceição procurou assim esvaziar o tema do apoio implícito a Pinto da Costa nas eleições de abril, não voltando ao assunto nesta conferência de antevisão do jogo frente ao Santa Clara.