Como se não bastasse a vitória do Club Brugge na primeira jornada, diante do Leverkusen, e a derrota do FC Porto em Madrid, Sérgio Conceição lançou o alerta para o jogo da Liga dos Campeões, esta terça-feira, no Dragão.

«Vamos defrontar o tricampeão belga. Uma equipa que está habituada a ganhar o campeonato. Nos últimos cinco ganhou quatro. Sabemos o que o Brugge pode fazer em função dos jogos que analisámos deste ano», começou por dizer o técnico portista antes de fazer o raio-X ao adversário de amanhã:

«Este último jogo da Liga dos Campeões vem provar que em termos de dinâmica o Brugge é uma equipa que tem processos muito interessantes na ação defensiva e ofensiva. É uma equipa forte na largura que dá ao jogo, nas ações em profundidade. É uma equipa pesada no bom sentido, com jogadores fisicamente fortes, que quando têm de usar um jogo mais direto sentem-se confortáveis, que são agressivos sobre a bola.»

De seguida, novo alerta: «A estratégia passa por percebermos que estamos num jogo da Liga dos Campeões e não diminuirmos um adversário bastante forte. A pressão faz parte do trabalho. Não precisamos dos jogos para criar pressão, se não houver, eu crio-a.»

Reagindo às palavras do extremo do Brugge Skov Olsen, que na antevisão disse que seria bom um empate no Dragão, Conceição disparou: «Acho que isso é música para os ouvidos. Ninguém joga para levar um ponto. As equipas jogam sempre para ganhar. Se calhar é para passar uma mensagem para dentro. Eles são uma equipa que esteve seis vezes nas últimas sete edições da Liga dos Campeões.»