Em dia do 84.º aniversário de Pinto da Costa, o treinador do FC Porto Sérgio Conceição felicitou o presidente do clube nas redes sociais.

«Parabéns, Presidente. Que venham muitos mais dias destes, e mais daquilo que alimenta a nossa família portista: Títulos!», escreveu o técnico azul e branco, juntamente com uma fotografia em que surgem abraçados, após o jogo da época passada com a Juventus, em Turim.

Parabéns, Presidente. Que venham muitos mais dias destes, e mais daquilo que alimenta a nossa família portista: Títulos! pic.twitter.com/mkjG64dOC7 — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) December 28, 2021

Pinto da Costa, presidente do FC Porto desde 1982, soma duas Taças dos Campeões/Liga dos Campeões, duas Taças Intercontinentais, duas Taças UEFA/Liga Europa, uma Supertaça Europeia, 21 Campeonatos Nacionais, 12 Taças de Portugal e 20 Supertaças, além de vários títulos nas modalidades.