Um dia depois da vitória na Taça de Portugal, e com o futuro no FC Porto ainda por confirmar, Sérgio Conceição deixou uma mensagem nas redes sociais.

O técnico portista publicou o vídeo do momento em que chamou André Villas-Boas para o novo presidente do clube levantar a taça junto com Pinto da Costa, ainda líder da SAD, com duas frases a acompanhar.

«O FC Porto é de todos nós. Ontem, hoje e amanhã é a união que faz a força», escreveu.