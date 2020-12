O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na flash interview da SportTV, após a vitória frente ao Nacional (2-0), da décima jornada da Liga:

[Agradado com a equipa] «O resultado foi bom. Houve jogadores que saíram com algumas mazelas, com entradas fortes por parte dos adversários. Um jogo muito agressivo da parte do adversário. Podíamos ter feito mais golos. O Nacional não criou muitos lances de perigo. Uma vitória boa da nossa parte. Não foi um jogo espetacular, mas foi uma boa vitória.

[Menos agradado na segunda parte] Era o Engenheiro Luís Gonçalves, estava a falar demais, não queria que ele falasse tanto.

[Vitória sem sofrer golos] Para nós é sempre importante não sofrer golos. Houve um bom trabalho defensivo de toda a gente. Permitimos muito pouco ao adversário. Temos vindo a melhorar. Somos uma equipa que faz muitos golos, mas temos de encontrar esse equilíbrio. Estamos no caminho certo.

[Problemas físicos de Otávio e Corona] Vamos ver.

[Benfica] Agora vou ver este jogo para casa e depois falaremos sobre o Benfica.»