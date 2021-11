Antes da receção ao Feirense, no Dragão, para a Taça de Portugal, Sérgio Conceição mostrou na conferência de imprensa de antevisão do jogo que tem sempre a lição bem estudada, sendo o adversário da II Liga ou um colosso europeu.

«O Feirense é uma equipa que tem jogado em 3-4-3. Houve dois jogos em que jogou com dois jogadores na frente, num 3-5-2. O Samuel do lado direito é mais médio interior do que o Vargas, que é mais segundo avançado. Depois pode jogar o Petkov na frente ou o Fábio Espinho. Eu estou desconfiado que pode ser o Fábio Espinho, até pela experiência que tem e por não dar referências à nossa linha defensiva, com um meio-campo com um duplo pivot ou 1-2 quando joga em 3-5-2, sempre a pisar aquele corredor central. É uma equipa interessante, que mete muita gente no último terço. Com os laterais com muita projeção ofensiva. Sem bola, olha muito àquilo que é a sua referência individual», afirmou o técnico portista, sublinhando em seguida em resposta a uma questão de um jornalista: «Analisámos ao pormenor as mudanças que o Rui Ferreira promove durante o jogo. Portanto, se me queria fazer um teste para ver se olhamos para o Feirense da mesma forma que para o Liverpool ou o Milan, é exatamente da mesma forma. Passei, não?»

FC Porto e Feirense defrontam-se este sábado, às 20h15, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal.