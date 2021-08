Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV após o empate em casa do Marítimo:



«Fizemos um jogo muito competente. A primeira parte foi avassaladora. Não deixámos o Marítimo chegar ao nosso terço defensivo. Qualidade com bola e na reação à perda. Tivemos situações para estar a ganhar por dois ou três ao intervalo. A segunda parte foi mais confusa, com faltas. Este relvado é inacreditável e foi piorando ao longo do jogo. Quem defende está em vantagem aqui. Nós temos de atacar, criar desequilíbrios e neste tapete é difícil, mas não quero desculpar-me com isso. Uma equipa com este tapete não quer proporcionar bons espetáculos e não se preocupa em promover o futebol português.»



«Mesmo assim tivemos situações que só pediam melhor definição. E isso também tem a ver com o relvado. Por aquilo que fizemos, e fizemos um bom jogo, merecíamos mais. E eu não sou muito de elogiar. Faltou-nos ter mais bola na segunda parte.»



[Marcano a lateral esquerdo, porquê?]



«O Marcano tem dado boas indicações. Ele fica mais baixo e mais dentro, para dar largura ao Díaz. Foi pena não celebrar esse regresso com uma vitória.»



[penálti sobre Francisco Conceição?]



«É um lance que gera alguma dúvida. Acho que o árbitro devia ter ido ver as imagens. A mim pareceu-me penálti, o Francisco diz o mesmo.»



[preocupação pelo empate]



«Estaria preocupado se a equipa não estivesse consistente como está. Somos fortes e temos uma equipa com um ADN muito interessante, à FC Porto. Terão de levar connosco até ao fim.