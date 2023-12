Apesar de o FC Porto estar eliminado da Taça da Liga, Sérgio Conceição não prometeu muitas alterações no onze inicial para a receção ao Leixões, marcada para este sábado (20h30).

«Não há que cumprir calendário, até pela adesão dos adeptos. Pelo que temos visto, está muito perto da casa cheia, estamos fora da competição e não é jogo para demonstrar ou só dar minutos. Dou minutos a quem merece, trabalha, faz pela vida: aí têm os minutos que acho que tenho de dar, dentro de uma estratégia definida, no decorrer do jogo ou entrando de início. O Leixões foi visto como os outros, temos de entrar em campo com espírito para ganhar o jogo», afirmou o técnico dos azuis e brancos em conferência de imprensa.

Conceição tem promovido vários jovens da equipa B ao treino, mas adiantou que não deverá promover estreias. «Não dou nada a ninguém, têm de fazer por merecer o que querem, que é jogar. Para jogarem, os jogadores têm de andar no limite, dar tudo não chega. Tenho um plantel de 26/27 jogadores todos disponíveis, exceto o Marcano e o Pepe. Provavelmente não virá nenhum jogador que tem mais minutos na equipa B.»

O treinador do FC Porto comentou também o castigo de dois jogos aplicado a Pepe, como consequência da expulsão no Clássico com o Sporting, após agressão a Matheus Reis.

«Não tenho de concordar ou discordar, ele [árbitro] escreveu o que, pelos vistos, não viu no momento, porque ia dar amarelo ao Pepe, mas o que viu no VAR. E depois há formas de escrever o que se vê», frisou.

«Todos sabem da importância do Pepe dentro e fora do campo, o castigo tem a ver com o que é escrito no relatório do árbitro e não há nada a fazer. Tenho de arranjar soluções porque o Pepe não vai estar nos próximos dois jogos, cabe-me arranjar soluções para colmatar essa baixa, que é uma baixa importante para nós», afirmou ainda.

O FC Porto encerra a participação na Taça da Liga, diante do Leixões, este sábado.