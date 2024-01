Na antevisão à visita ao Estoril, desta feita a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal, o treinador do FC Porto recordou o empate no Bessa, com o Boavista, e sublinhou a importância de os dragões aplicarem a sua «identidade».

«O Boavista foi muito agressivo e organizado, num bloco mais baixo, guardando a sua baliza. Contra nós, as equipas mudam de sistema, são mais agressivas. Isto não é uma crítica, faz parte das estratégias. A partir do momento em que a nossa boa agressividade está no jogo, a disputa pelos duelos faz a diferença. Na maior parte das vezes, quem ganha a maioria dos duelos ganha os jogos. Esta é a base», explicou Sérgio Conceição.

O treinador dos dragões salientou ainda a necessidade de aprimorar a eficácia: «Se ganhássemos por três ou quatro no Bessa, se fossemos eficazes, seria diferente. Vivemos de resultados. Estamos a cinco pontos do líder do campeonato. Mas não nos podemos esquecer que estamos entre os 16 melhores da Europa».

Sobre os apupos e queixas dos adeptos após o apito final, o técnico lembra o apoio tem sido «fundamental».

«Sabemos que é assim. Não nos deixaram de apoiar no último jogo e é isso que esperamos na Amoreira. Depois, uma personalidade do futebol ouve aplausos, assobios, é natural. Mas, não é só no FC Porto», lembrou.

A partida entre o Estoril e o FC Porto está agendada para as 20h45 desta terça-feira.