Alex Telles poderá estar de saída do FC Porto para reforçar o Manchester United, mas Sérgio Conceição chamou-o ao onze e o brasileiro acabou por ser a grande figura do triunfo do FC Porto sobre o Sp. Braga.

No final, o técnico portista salientou o compromisso do lateral-esquerdo que foi na sexta-feira convocado para a seleção do Brasil. «Devo louvar e realçar o profissionalismo do Alex. Não é fácil em cima destas notícias todas fazer o jogo que ele fez hoje. Conheço o carácter e a personalidade dos jogadores e sei que até ao último dia, seja amanhã seja daqui a dez anos, eles vão dar o máximo», afirmou Sérgio Conceição.

Telles fez dois golos e uma assistência naquele que poderá ter sido o seu jogo de despedida do Estádio do Dragão.