Pepe, Wendell e Evanilson saíram do jogo com o Sp. Braga com queixas físicas e no final Sérgio Conceição revelou alguma preocupação sobretudo com o caso do central internacional português.

«O caso do Pepe será o mais grave. Estamos numa fase em que nos duelos mais fortes e intensos os jogadores acabam por se lesionar. Na preparação do jogo com o Rio Ave vamos olhar para esses casos e tentar recuperá-los para as próximas partidas», afirmou Conceição, que na flash interview pós-jogo já havia referido que «Wendell recebeu uma pancada, Pepe sentiu algo no gémeo e Evanilson teve um problema no joelho».

O técnico portista abordou ainda o que no final do jogo falou com Fábio Cardoso, que substituiu Pepe no eixo da defesa, em pleno relvado.

«Estive a falar com ele de uma ou outra correção que achei importante. É uma situação normal de jogo. Faz parte daquilo que é o nosso trabalho», concluiu.