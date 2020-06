Pouco depois de ter sido eleito para novo mandato na presidência do FC Porto, Pinto da Costa afirmou, no Porto Canal, que Sérgio Conceição podia renovar já esta terça-feira contrato com os dragões.

Esta manhã, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Marítimo, o treinador dos dragões comentou as palavras do líder do clube.

«Estamos sempre a falar da mesma coisa, contrato e o treinador. Tenho contrato, ponto. Aqui o mais importante não é o contrato, o presidente sabe bem aquilo que eu penso e a comunhão de ideias que existe entre nós. Nem vale a pena falar», afirmou.

