Declarações de Sérgio Conceição, numa conferência de imprensa que terminou em invasão do plantel do FC Porto após para comeorar a conquista do título de campeão nacional. Os dragões venceram esta noite o Sporting por 2-0, no Estádio do Dragão, e garantiram a conquista do 29.º campeonato da sua história.

[Título mais importante da história do FC Porto?] «Foi um campeonato atípico que tivemos, pelas dificuldades que os clubes atravessam. É extremamente importante ganhar o campeonato este ano. Parabéns aos jogadores que acreditaram em momentos difíceis que tivemos durante a época, em obstáculos que tivemos de ultrapassar. Eles estiveram sempre conscientes disso e ambiciosos, foram determinados na forma como trabalharam e como acreditaram. Isso deixa-me extremamente orgulhoso do grupo de trabalho que tenho à disposição.»

[Sobre a ausência forçada dos adeptos e o murro na mesa em Braga, após perder a Taça da Liga] «É uma pena não vermos o Dragão cheio para assistir a um jogo muito rico taticamente. Duas boas equipas. Sinceramente, foi dos melhores jogos em termos de estratégia delineada. Hoje, jogaram alguns jogadores que habitualmente não são utilizados no onze titular e que deram uma resposta fantástica. O público merecia essa alegria...»

A conferência acabou por ser neste momento interrompida pela celebração dos futebolistas do FC Porto, circunstâncias que levaram o treinador a entrar na festa e a despedir-se dos jornalistas antes de sair da sala.