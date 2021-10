Centrais, meio-campo e ataque. Na conferência de imprensa de antevisão do dérbi frente ao Boavista Sérgio Conceição abordou as opções que tem tomado e deixou escapar que é o meio-campo que lhe causa mais dúvidas na escolha do onze, devido à versatilidade das opções.

«É no meio-campo que tenho mais dores de cabeça na hora de escolher os jogadores. Temos jogadores de grandíssima qualidade. Noutros setores também. Mas a diferença [entre opções], por uma ou outra razão, é um bocadinho maior no setor intermédio e principalmente no corredor central», afirmou Conceição, que também comentou a rotatividade dos centrais.

«A nossa saída de bola é diferente jogando o Mbemba ou o Marcano, como disse em Tondela. O Marcano veio de uma lesão grave, tem a sua idade, apesar de ser um profissional fabuloso, o Mbemba também tem muitos jogos. Têm todos qualidade. Assim como o Fábio Cardoso, é sempre uma boa opção. Escolho em função da nossa equipa e da estratégia para o jogo.»

O técnico do FC Porto teceu elogios também a Luis Díaz e Taremi, que constam entre os 32 nomeados a Jogador do Ano pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS).

«Não falei com o grupo sobre isso. Fico feliz por ter dois jogadores nos 32 melhores do mundo. Sem equipa eles não conseguiam. Ficamos felizes, mas isso não é o mais importante», disse Sérgio Conceição, que utilizou o exemplo do ponta-de-lança iraniano para responder a uma questão sobre o facto de nos últimos três jogos [Milan, Tondela e Santa Clara] o FC Porto ter feito 65 remates e marcado cinco golos.

«O futebol é apaixonante por isso. O Mehdi falhou três ou quatro situações contra o Milan e depois fez um hat-trick [contra o Tondela] num jogo em que teve menos ocasiões. O importante é o processo, criarmos muito. A eficácia também se trabalha. Mas deixa-me satisfeito essa produtividade da equipa», concluiu.

O dérbi entre FC Porto e Boavista, da 10.ª jornada da Liga, está agendado para este sábado, às 17h00, no Dragão.