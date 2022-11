Declarações de Sérgio Conceição na conferência de imprensa após a vitória do FC Porto sobre o At. Madrid, que permitiu aos dragões apurarem-se para os oitavos de final da Liga dos Campeões no 1.º lugar do grupo:

«Estou satisfeito pelos jogadores. Fizemos a nossa obrigação. Faz parte da história deste clube. Não era fácil, depois de perder em casa com o Brugge 4-0 ir para a 3.ª jornada com zero pontos e ter dois jogos muito difíceis com o Leverkusen. Agora é preciso associar esta qualidade a outras características. Não sendo nada de especial passar aos oitavos, estes são feitos difíceis.»

[Quarto apuramento para os oitavos, perdendo jogadores a cada temporada e com o clube intervencionado pela UEFA] «Não somos o único clube em Portugal, os outros sofrem do mesmo mal. Somos um país vendedor, formamos para tentar equilibrar as contas. Não é fácil competir com algumas equipas na Europa, por tudo aquilo que é a diferença em termos financeiros. Conseguimos porque somos muito trabalhadores, criativos também, porque às vezes temos de inventar, mas sempre com uma seriedade enorme. Fico feliz por ver o meu clube fora de uma situação difícil e por contribuir para isso.»