Sérgio Conceição reagiu ao adiamento do jogo da Taça de Portugal frente ao Santa Clara, que foi interrompido ainda na primeira parte devido ao temporal e mau estado do relvado.

«Não é problema voltar aos Açores para jogar. Agora, é difícil de entender termos iniciado o jogo, até porque o relvado, que já é antigo, no início ainda estava pior. Perdeu-se meia-hora de jogo. Fica difícil encaixar num calendário preenchido», afirmou o técnico dos dragões este domingo, no centro de estágios do Olival, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo frente ao Arouca, da 21.ª jornada da Liga.

O jogo Santa Clara-FC Porto dos quartos de final da Taça de Portugal foi suspenso, na passada quarta-feira, ao minuto 27 pelo árbitro Gustavo Correia. O encontro no Estádio de São Miguel será concluído a 27, 28 ou 29 de fevereiro.