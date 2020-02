Sérgio Conceição fez nesta segunda-feira um ponto de situação sobre o boletim clínico do FC Porto. Na véspera do duelo com o Académico de Viseu, para a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, o técnico explicou que Nakajima foi o único a apresentar melhorias e a aproximar-se da recuperação.

«O Nakajima demonstrou melhorias. Quanto aos outros, é exatamente igual o cenário que tínhamos antes do jogo com o Vitória», explicou o treinador do FC Porto.

O internacional japonês evoluiu na sessão matinal para treino integrado condicionado, enquanto Pepe, Danilo e Aboubakar continuam limitados a tratamento e trabalho no ginásio.



