O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, explicou a análise que fez logo após a derrota no Clássico, na qual considerou que os dragões tiveram «um dos jogos mais fáceis» na «forma como entravam na equipa do Sporting».

«Esse jogo foi dissecado ao máximo, visto e revisto por mim. Mostrei aos jogadores o que trabalhámos e não fizemos. Tenho 12 anos de treinador e 20 e tal de jogador. Comecei aos nove anos e tenho 49, são 40 anos disto, tal como o nosso presidente (risos). Falei da forma como chegávamos ao último terço, a forma como entrávamos na organização defensiva do Sporting, foi dos jogos que achei mais fáceis. É a minha opinião», sublinhou o técnico portista, em conferência de imprensa.

«Se o que fizemos no último terço foi bom? Não foi. Faltou criatividade, segurar a bola quando tínhamos de segurar, não perder a bola com facilidade para dar os momentos de transição ao Sporting. Sem bola não fomos a equipa que costumámos ser na agressividade. Pareceu-me que a equipa teve muitas dúvidas nos primeiros 15 mintuos e, aos 10, sofremos golo. Não foi por acaso. Se não vamos ao pormenor de quem tem a melhor saída de bola, quem temos de pressionar, o que fazer se esticarem jogo no avançado, o que fazer expondo o espaço nas costas da linha defensiva... Houve muita coisa que não correu bem. O que disse e volto a afirmar, é que chegávamos de forma muito fácil ao último terço. Depois, isso traduzido deu apenas uma oportunidade do Galeno. Tivemos possibilidades de segurar bola, ser criativos e criar dificuldades ao Sporting se promovêssemos o que falámos e trabalhámos», acrescentou.

Conceição falava na antevisão ao jogo da Taça da Liga com o Leixões, marcado para este sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão.