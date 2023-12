A revelação foi feita pelo próprio: o Sporting treina as bolas paradas no período de aquecimento para os jogos, e Ruben Amorim «copiou» essa ideia ao FC Porto, de Sérgio Conceição.

Ora, na véspera do clássico entre as duas equipas, Conceição foi questionado precisamente pela confissão do treinador dos leões.

«Se é um elogio? Não sei, tem de perguntar ao Ruben. Nós fazemos o nosso trabalho, acredito que não há nenhum treinador que não aprenda todos os dias. Eu também aprendo todos os dias e com todos, a começar no tratador de relva», respondeu.

Na mesma conferência, o timoneiro dos dragões elogiou Amorim: «O Ruben tem feito um trabalho muitíssimo bom, de alto nível. Lideram a Liga, passaram à próxima fase na Europa. São sempre jogos muito competitivos, contra uma equipa que se apetrechou bem no mercado.»

«Pontos fortes têm alguns, faz parte da nossa estratégia para o jogo decifrá-los para não sofrermos com isso. E também olhar para o que o Sporting não faz tão bem, porque nenhuma equipa é perfeita, e tentar ganhar o jogo», atirou.