Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Jamor, após a conquista da Taça de Portugal com uma vitória por 2-0 sobre o Sp. Braga:

Pode prometer que vai continuar?

«Que pergunta é essa? Tenho um ano de contrato, não há discussão.»

Qual é a sua vontade?

«Posso desfrutar um bocadinho desta conquista? Tenho um ano de contrato, já disse o que tinha a dizer. Não há anda a acrescentar.»

Os adeptos querem saber...

«Os adeptos não perguntaram nada. O importante agora é valorizar o que fizemos hoje e falar da conquista de mais um titulo.»

Uribe e outros vão sair, faz sentido o Sérgio Conceição num FC Porto sem investimento da SAD?

«Eu sei que o mercado é mais apelativo do que a nossa vitoria, por isso é que hoje as primeiras páginas, excluindo um, eram sobre a saída de um jogador, que ainda para mais no nossos país tinha de ser uma saída normal, porque não temos essa capacidade financeira para segurar todos os grandes jogadores como o Ugarte. Entendo essa vontade falar de mercado, mas nós temos de saborear este título. É mais uma taça, mais um título para o museu. De quatro títulos, conseguimos três.»