O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, tem Otávio (castigado) e João Mário (lesionado) como baixas certas para o jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Inter de Milão e vai ser obrigado a mudanças no onze inicial, sobretudo tendo em conta o que pode ser o corredor direito, fruto das ausências dos dois atletas.

Perante um Inter que costuma assentar num 3x5x2 e se pode, perante isso e perante os jogadores disponíveis, optar por três médios, Conceição apontou à «estratégia» para o encontro e abordou-a, mas sem se alongar para não dar pistas.

«Compreendo as questões. São questões interessantes. Tem a ver com a estratégia definida. O que posso dizer é que, no plano defensivo, é preciso perceber que o Inter tem muita gente por dentro: três centrais, três médios e dois avançados. No corredor central, tem oito jogadores. Temos de preparar o jogo no que somos como equipa, de acordo com o que penso que é melhor para nós. Acho que nestes jogos de grandíssimo nível, temos de jogar da forma como nos sentimos mais confortáveis no jogo. Se formos mudar muito, pode não correr tão bem. Daí, não sei se já estou a tirar um bocadinho o véu, mas é isso que tenho a dizer. Os três médios, pode ser feito pelo segundo avançado ou terceiro médio. Pode ser feito por um ala que jogue mais por dentro. Depois, depende da forma como queremos abordar o jogo», observou, não revelando, como é habitual, opções sobre os titulares, nomeadamente a propósito de Toni Martínez e Mehdi Taremi no ataque, numa eliminatória em que é preciso marcar golos face à derrota por 1-0 no jogo em Milão.

«Os dois fazem parte do grupo e estão os dois disponíveis, amanhã verão se estão presentes, ou um só, ou os dois no banco», referiu, admitindo ainda que será preciso paciência, desde os jogadores às bancadas, no ataque a um adversário que está em vantagem à partida para o jogo no Dragão.

«É importante [ter paciência], mas há várias formas de ver. Não esquecer que estamos a meio de um jogo, temos 90 minutos para virar este resultado, temos de ser inteligentes, agora se essa inteligência tem a ver com paciência ou sermos algo impacientes no jogo e de certa forma irmos à procura da forma mais agressiva à procura do resultado rapidamente, qualquer uma pode resultar, dependendo da estratégia definida», respondeu.

O FC Porto-Inter de Milão joga-se a partir das 20 horas de terça-feira, no Estádio do Dragão.

Szymon Marciniak é o árbitro do encontro, que pode acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol, em mais uma noite especial de Liga dos Campeões, com toda a reportagem e vídeos dos golos e dos melhores lances do encontro.