A conferência de imprensa era de antevisão ao jogo com o Santa Clara, agendado para este sábado, mas Sérgio Conceição recuou duas semanas para recordar o desentendimento que teve com o homólogo Paulo Sérgio, na vitória do FC Porto frente ao Portimonense.

O técnico dos dragões retribuiu as palavras do timoneiro dos algarvios, assumiu que ambos se excederam, mas deixou críticas a algumas coisas que foram ditas na comunicação social.

«A mim parece-me que foi ontem, porque todos os dias é falado na comunicação social. Agradeço ao Paulo Sérgio as palavras que teve para comigo e para com o FC Porto.Quero desejar as maiores felicidades ao Portimonense e ao Paulo Sérgio, não quero que sejam campeões porque nós estamos nessa luta, mas desejo que cheguem a um lugar que lhes permita disputar as competições europeias na próxima época», começou por dizer.

«Já foi bastante badalado o que aconteceu, dois homens que passaram aquilo que é a linha do aceitável no futebol, foi demasiado da nossa parte. Mas no dia seguinte fomos treinar e a vida continuou, com um episódio não muito positivo da nossa parte. Pior do que isso foi talvez, de uma forma premeditada, e de uma forma insultuosa, com insultos a mim e à minha família. Chamaram-me arruaceiro, javardo, gentalha, ordinário, delinquente... até que chegaram ao final da segunda semana a falar dos meus pais. E não estão sob emoção – que também não justifica o meu comportamento e do Paulo, nada o justifica – mas penso que é demasiado, é feio», acrescentou.

«Muitos não sabem o que é sentir essa paixão, mas nada justifica o que foi dito nestas duas semanas. Foi muito grave, muito grave. Mas se pensam que me podem minimizar naquilo que sou, não conseguem. Só me dão mais força para ser o pai, o filho e a pessoa que sou», atirou.