O FC Porto abre a segunda volta do campeonato português com a receção ao Moreirense, equipa que, segundo Sérgio Conceição, é a campeã de inverno.

Em declarações na conferência de imprensa prévia à partida, o técnico portista teceu rasgados elogios à formação orientada por Rui Borges, que subiu este ano à Liga e está atualmente na sexta posição.

«É o campeão de inverno, se olharmos ao que o Moreirense tem feito, é mais do que evidente que tem sido uma equipa competente. Tem menos um ponto fora do que nós. Defensivamente trabalha muito bem», começou por dizer.

«Os jogadores humildes no momento sem bola e depois com bola é uma equipa que sabe o que faz. Tem jogadores rápidos, que exploram bem a largura, o jogo interior também é muito forte. É um bom adversário, e a nós cabe-nos fazer o que trabalhámos para ganhar este jogo», acrescentou.

Os dragões dobram a Liga com apenas 25 golos marcados em 17 jornadas, um registo pobre face ao que tem sido o passado recente.

«Bastariam 34 golos para sermos campeões, se não sofrêssemos nenhum ganhávamos todos os jogos por 1-0. Isso vamos trabalhando diariamente. Os últimos resultados e as últimas exibições dão-nos a indicação de que estamos no caminho ceto, mas há um trabalho diário a fazer e há sempre alguma coisa para melhorar», argumentou Conceição, quando confrontado com essa estatística.

«Se pudermos fazer mais golos para estarmos mais tranquilos e para que o espetáculo seja ainda melhor para o adepto, ficamos contente. Mas se ganharmos 1-0 também fico contente. Acho que os adeptos não ficariam contentes se fizéssemos grandes exibições e perdêssemos 1-0. Temos de encontrar esse equilíbrio. Estamos em cima de todos os momentos para melhorar, e vamos de certeza melhorar. Se é a grande preocupação? A minha preocupação é ganhar o jogo», garantiu.

De resto, e na mesma ocasião, Sérgio Conceição foi questionado sobre a autorização da FIFA para que se possam ouvir as explicações do VAR nos jogos em Portugal.

«Tudo o que seja para melhorar a verdade desportiva, é bem-vindo. É o que comento e neste momento. Já falei muitas vezes sobre o VAR e sobre situações que se passam no nosso futebol. Tudo o que for melhorar, fico contente», respondeu.

O FC Porto recebe o Moreirense este sábado, a partir das 20h30, num jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga.