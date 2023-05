O facto de nenhum jogo do FC Porto estar entre os dez em que há mais tempo útil de jogo foi tema na antevisão da receção ao Casa Pia e Sérgio Conceição aproveitou para abordar essa e outras questões relacionadas.

«O FC Porto é uma equipa intensa, agressiva, que põe um ritmo alto no jogo e muitas vezes aquilo que nós nos deparamos é com equipas que normalmente são mais agressivas connosco, o que eleva o número de faltas, por exemplo», começou por dizer o técnico portista, virando de seguida a agulha para a posse de bola.

«Dizem que o FC Porto não é uma equipa de posse. É mentira. Nestes seis anos em que estou aqui, em quatro anos fomos a equipa com mais posse de bola no campeonato. Permitimos é pouco ao adversário, porque roubamos a bola rapidamente, mas também queremos chegar rapidamente à baliza do adversário para fazer golo. Podem dizer é que não temos aqueles ataques de um minuto em posse, mas também não permitimos isso à outra equipa», afirmou, acrescentando ainda sobre o jogo da última jornada: «Vi um jogador do Arouca [David Simão] no fim do jogo, talvez com algum ressabiamento por ter perdido, a dizer que somos uma equipa de cruzamentos e profundidade. É mentira. A nossa média de cruzamentos é de 12 por jogo, a do Braga é 15, a do Sporting e do Benfica é 18. Queria eu a profundidade que já tivemos noutros anos e que nos falta no último terço. Falta-nos esse movimento de rotura, essa capacidade de arriscar no último terço.»

Voltando ao tempo útil de jogo, Conceição aprofundou a sua opinião sobre o assunto.

«Quando o árbitro começa a permitir desde o início do jogo entre 20 a 30 segundos por cada reposição do guarda-redes adversário e não faz nada. Dá um minuto ou dois ao intervalo. Depois há entrada do médico. Já representei equipas de dimensão menor e o que fazia era baixar um bocadinho o bloco, sermos uma equipa agressiva também. Nunca disse ao meu guarda-redes ou a outro jogador para queimar tempo», concluiu.

O FC Porto defronta o Casa Pia este domingo no Estádio do Dragão, a partir das 20h30, em jogo da 32.ª jornada da Liga. Pode acompanhar tudo aqui AO MINUTO.