Sérgio Conceição recorreu às redes sociais para deixar uma reflexão sobre as conquistas ao serviço do FC Porto.

«São os títulos que validam as nossas opções, as nossas decisões ao longo dias e horas de trabalho. São os títulos a nossa maior motivação, a nossa razão de ser. São por eles, e pelos portistas que os festejam, que sacrificamos tanto ao longo de uma época», começou por escrever o treinador do FC Porto numa mensagem que acompanhou um vídeo com alguns dos momentos mais marcantes ao longo do campeonato que os dragões conquistaram como um recorde de 91 pontos.

«Este teve um sabor especial por ter sido o último, por ter sido uma reconquista daquilo que é o verdadeiro lugar do FC Porto: o topo», apontou, agradecendo a quem tornou possível o sucesso da equipa e a quem nunca deixou de acreditar.

No referido vídeo são recuperadas declarações recentes de Conceição, que ainda esclareceu de forma inequívoca se vai permanecer no FC Porto, apesar de ter mais um ano de contrato. «O meu futuro passa por trabalhar bem nestas duas semanas e conquistar a Taça de Portugal no dia 22 e seria um feito fantástico conquistar duas vezes a dobradinha em cinco anos.»