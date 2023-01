Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, à RTP, após a vitória por 4-0 ante o Arouca, em jogo dos oitavos de final da Taça de Portugal. O técnico atingiu os 300 jogos como técnico dos dragões esta quarta-feira. No final do jogo, a equipa e o presidente, Pinto da Costa, juntaram-se para uma fotografia de grupo:

«A energia tem a ver com a forma alegre como se joga e tem muito também desse sentimento, percebermos que controlamos o que fazemos e não a estratégia do adversário. Por vezes apanhamos adversários um bocadinho mais complicados, como hoje o Arouca, que tentou jogar um bocadinho diferente do jogo de há 15 dias aqui no Dragão. Cabe-nos dentro do foco, da concentração, do brilho no olhar, acho que é sempre importante em tudo, porque depois as tarefas mais difíceis tornam-se mais fáceis se estivermos completamente focados. Foi um jogo mais lento na circulação e nos espaços a descobrir na primeira parte, mas na segunda fomos a equipa que estamos habituados a ser.»

«Havendo pouco espaço e percebendo que o Arouca estava a defender com uma equipa muito baixa, com cinco, seis, até sete por vezes na sua linha defensiva, era preciso, perdoem-me a expressão, dar peso na frente. Acho que o Veron é um jogador extremamente interessante num jogo com características diferentes. Das duas uma, ou o tirava do corredor central e metia-o numa ala, ou tinha de sair ao intervalo para entrar um jogador de características diferentes, era o que sentia que o jogo estava a pedir.»

«Esta é a resposta que temos de dar sempre, esta dedicação, esta forma de estar, esse sentimento quase de querer cada vez mais e se fizermos o segundo golo, ir à procura do terceiro, essa fome no jogo.»

[300 jogos:] «Primeiro agradecer a confiança ao nosso presidente, nem tudo foi um mar de rosas aqui durante estes cinco anos e meio, esta é a sexta época, foram momentos, muitos deles positivos, mas também houve momentos maus e agradeço a confiança do presidente e da estrutura e agradecer aos jogadores, fizeram de mim melhor treinador, é um desafio e agradecer a todos os departamentos que fazem parte do nosso dia a dia e que temos tido sucesso. Andamos sempre à procura de mais e é com esse sentimento que vamos para o jogo com o Famalicão. Agradecer a toda a gente pela dedicação e paciência para levar comigo, que não é fácil.»