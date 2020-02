Declarações de Sérgio Conceição na flash interview da Sport TV, após o triunfo do FC Porto sobre o V. Guimarães (2-1) em jogo da 21.ª jornada da Liga:

«O que tenho a dizer, perdoem-me de eu não falar do jogo, da dinâmica, das substituições... O jogo passa para segundo plano. Estamos completamente indignados com aquilo que se passou [insultos racistas que levaram Marega a abandonar o jogo]. Sei da paixão que existe aqui no Vitória pelo clube e que a maior parte dos adeptos não se revê na atitude de algumas pessoas que estavam hoje na bancada a insultar desde o aquecimento o Moussa [Marega]. Nós somos uma família independentemente da nacionalidade, da cor da pele, da altura, da cor do cabelo. Nós somos uma família. Somos humanos. Merecemos respeito. O que se passou aqui é lamentável. Lamentável.»