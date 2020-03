O FC Porto parte para a 24.ª da I Liga no estatuto de líder isolado, mas o treinador dos azuis e brancos, Sérgio Conceição garante que a cara da equipa «é sempre a mesma». O técnico relativiza a vantagem sobre o Benfica, de um ponto, deixando um alerta para a onze jornadas finais que restam.

«A cara é sempre a mesma, é a de quem quer trabalhar no limite para conseguir os melhores resultados. Não estava tudo perdido quando estávamos a alguns pontos do rival, nem agora está nada conquistado com mais um ponto. Há muitos pontos em disputa, um caminho difícil a percorrer», começou por dizer.

«Espero que o Dragão possa encher, e que os adeptos nos apoiem. Vai haver momentos de grande dificuldade até ao fim da época. Deixo um apelo à unidade. É preciso estar atento a este final de campeonato. E depois, dentro daquilo que é o nosso trabalho, dentro de 90, 95 ou 100 minutos, dar o melhor», acrescentou Sérgio Conceição.

O FC Porto-Rio Ave joga-se a partir das 20h30 deste sábado, no Estádio do Dragão.