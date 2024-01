Sérgio Conceição não quer pronunciar-se sobre as eleições no FC Porto, pelo menos para já.

«Toda a gente espera que o associado fique de parte e fale o treinador do FC Porto. Temos um jogo importante com o Sp. Braga, importante na caminhada para ser campeão», afirmou o técnico portista ao ser questionado sobre o clima pré-eleitoral no FC Porto.

«Os adeptos estão mais preocupados com o treinador do que com o associado», reforçou Conceição na conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Sp. Braga.

Recorde-se que André Villas-Boas irá apresentar a candidatura à presidência do FC Porto na próxima quarta-feira (17), às 19 horas na Alfândega do Porto.

Nuno Lobo já anunciou que será candidato, ao contrário do presidente Pinto da Costa, que deverá avançar nas próximas semanas.



O FC Porto recebe às 20h30 deste domingo o Sp. Braga, numa partida da 17.ª jornada da Liga.