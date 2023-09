Sérgio Conceição e Vítor Campelos, que se cruzaram no Minho quando o atual técnico portista orientava o Vitória de Guimarães e timoneiro do Gil Vicente treinava a equipa B vimaranense, vão reencontrar-se este sábado.

Na antevisão ao encontro da sexta jornada, Conceição elogiou o trabalho de Campelos na primeira época em Barcelos.

«O Vítor tem feito um trajeto interessante, trabalhou comigo no Vitória, sei da capacidade e qualidade dele e principalmente dos jogadores que compõem o grupo do Gil. Historicamente, tem sido um jogo difícil, não ganhámos ao Gil nos últimos dois anos em casa. Cabe-nos, com o conhecimento que temos, perceber a dinâmica da equipa, os pontos fortes da mesma e estarmos atentos a isso, tendo o mesmo respeito que tivemos com o Shakhtar. Não há diferença, a preparação é feita da mesma forma. E tentar ganhar o jogo, é o que queremos», afirmou em conferência de imprensa.

Questionado sobre a qualidade de alguns dos jogadores do Gil Vicente, como o suíço Maxime Domínguez (que já leva três golos e duas assistências em cinco jogos), Conceição destacou ainda o nome de Kanya Fujimoto, com boa disposição pelo meio.

«Em relação ao Fujimoto, Maxime, Pedro Tiba, ao Murilo… eu olho para o coletivo, há jogadores que ao olho do adepto podem ter mais qualidade, essa qualidade técnica, serem mais refinados, mas eu vejo outras coisas do jogo, independentemente de perceber que tem sido um arranque de época fantástico para ele. O Fujimoto também é importante na manobra ofensiva da equipa. Não sei – e já me estou a meter com o Vítor Campelos - se jogam os dois, penso que não. São dois bons jogadores e podia falar de mais. O Gil Vicente tem um plantel muito interessante e não é só com um jogador específico que nos vamos preocupar, mas sim com as dinâmicas bem trabalhadas pelo Vítor», concluiu.

O FC Porto-Gil Vicente tem pontapé de saída marcado para as 20h30 deste sábado.