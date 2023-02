Sérgio Conceição vai ter um reencontro especial com o ex-companheiro de equipa Simone Inzaghi, mas não quis sobrevalorizar o assunto na antevisão do jogo do FC Porto em Milão, a contar para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

«Não é Sérgio Conceição contra Simone Inzaghi, mas FC Porto contra Inter. Duas equipas cheias de história. Será um prazer rever o Simone. Estivemos juntos em Roma, vencemos títulos importantes com a Lazio, fizemos um grande trabalho, difícil, mas também apaixonante. Quanto ao jogo, espero que seja difícil. Conheço o estilo de jogo do Simone. Preparámos todos os momentos que pensamos importantes, tentando explorar alguma debilidade, que também existe, como em qualquer grande equipa», começou por afirmar o técnico dos dragões na conferência de imprensa em Milão.

Sobre o regresso a Itália, onde atuou como jogador durante seis anos, ao serviço da Lazio, do Parma e também do Inter, Conceição salientou que «a emoção é sempre grande». «Tenho carinho muito grande por Itália, país que me acolheu muitos anos, joguei a grande nível, no Inter um pouco menos, até porque tive uma lesão nessa época. Todos esperavam muito de mim, mas as melhores épocas foram sem dúvida na Lazio e no Parma. É uma memória, amanhã o mais importante é o Inter-FC Porto.»

Muito questionado por jornalistas transalpinos neste regresso, Conceição mostrou o seu apego ao país. «Amo a Itália. É um país maravilhoso, tem coisas negativas, mas mais qualidades. O que aprendi como jogador aqui é diferente. O treinador não pensa como jogador. Mas aprende-se de cada treinador. A experiência em Itália foi muito importante porque enfrentei muitos campeões. Em Itália tive treinadores fantásticos. Depois cada um tem a sua ideia, o seu caráter, a sua forma de ver o futebol», concluiu.

O FC Porto defronta o Inter esta quarta-feira, a partir das 20 horas, no Estádio Giuseppe Meazza. Pode seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.