Quatro dias depois da derrota em Milão frente ao Inter, que quebrou um ciclo de quatro meses e 22 jogos sem perder, o FC Porto recebe o Gil Vicente no Dragão para a 25.ª jornada da Liga.

Complicado preparar a equipa para uma mudança de sistema? Sérgio Conceição explica como.

«Focamo-nos muito na nossa equipa, olhando para o adversário, para algumas características dele, tentar anular alguns pontos fortes e ter um grupo que conhece bem aquilo que o treinador quer. Temos de ajustar-nos perante aquilo que é o adversário, até os grandes tubarões o fazem, mas sendo fiel aos nossos princípios como equipa», salientou o técnico do FC Porto, referindo que «o tempo é pouco». «Queria ter mais tempo, mas também gostamos do calendário, porque é sinal de que ainda estamos em todas as frentes.»

A mensagem pós-Inter, após a perda de um longo registo de invencibilidade, ficou bem patente na antevisão do jogo frente ao Gil Vicente.

«Temos a consciência de que demos tudo. A azia é grande de perder, mas não é tanta como se entrássemos em Milão e não discutíssemos o jogo da forma como discutimos. Foi um jogo num contexto muito difícil. Houve um ou outro jogador que jogou quase sem ir ao campo, quase só com palestra e vídeo», revelou.

O FC Porto recebe o Gil Vicente este domingo, a partir das 20h30.