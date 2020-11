O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, em declarações na flash interview da TVI, após a vitória frente ao Marselha (2-0), em jogo da Liga dos Campeões:

Dia de emoções: «Sim, há esse misto de estar agradado com a vitória e a profunda tristeza de todos os portistas. O senhor Reinaldo era amado por todos os clubes do futebol. Um abraço da equipa, queríamos muito dedicar-lhe a vitória. O senhor Reinaldo viu-me chegar aqui com 16 anos, era um amigo, conhecia a minha família. É a vida.

Foi um jogo difícil. Entrámos no jogo e sentimos que o Marselha queria muito ganhar, estavam um bocadinho mais agressivos, mais intensos. Os primeiros 20 minutos, enquanto não mudei uma outra peça, tivemos alguma dificuldade. Depois ajustámos, aconteceu o golo. A segunda parte foi praticamente nossa. Este lançamento de linha lateral não foi por acaso, foi falado alguma vezes na palestra. Foi dessa forma que conseguimos o 2-0, muito merecido. Os jogadores foram os verdadeiros campeões. Falta um ponto e temos de continuar com a tranquilidade de saber que estamos a trabalhar para o que todos querem.

[Equipa inteligente na gestão do jogo] Não gosto muito da palavra gestão, às vezes cometem-se erros e baixa-se a intensidade. Já tivemos alguns dissabores por causa disso. Gosto que a equipa esteja a ganhar, que continue com os olhos postos na baliza adversário. A melhor forma de gerir o jogo é continuar com intensidade, concentrados a tentar fazer mais um golo. Os jogadores interpretaram na perfeição essa gestão.»