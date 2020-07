A conferência era de antevisão ao jogo com o Sp. Braga, mas Sérgio Conceição aproveitou para deixar um recado aos empresários de futebol.

O técnico foi questionado acerca das notícias de que o Benfica vai fazer um investimento forte neste mercado e sobre a possível resposta do FC Porto, mas virou agulhas para os agentes.

«Aproveito para dizer aos empresários que não vale a pena mandarem-me mensagens com jogadores. Até à final da Taça não quero aturar ninguém. Não olho para jogadores, nem para contratos. Tenho mais dois jogos a fazer. Era injusto da minha parte se estivesse a pensar nisso. Nem o presidente [Pinto da Costa] nem o engenheiro Luís Gonçalves me questionam, imaginem as pessoas de fora. Aproveito para dizer publicamente, comigo zero», atirou.

Antes, o treinador dos azuis e brancos já havia respondido que os adeptos estão mais interessados em ganhar frente ao Sp. Braga do que em possíveis reforços: «Eles estão mais interessados que eu ganhe amanhã [sábado] e depois que prepare bem o jogo da final da Taça. É o que eles querem.»