O FC Porto procura garantir nesta sexta-feira (20h30), frente ao Vizela, a presença nos quartos de final da Taça da Liga. Depois do Mundial 2022, haverá ainda espaço para um jogo da Liga a 28 de dezembro. Sérgio Conceição promete uma equipa determinada em todas as frentes.

«A Taça da Liga interessa e queremos ganhá-la. Vamos ser competitivos em todas as provas em que estamos presentes. Queremos disputar o campeonato até final e ganhá-lo. Estamos também na Taça da Liga, na Taça de Portugal e na Champions. A seu tempo falaremos desse jogo com o Inter. O FC Porto é um clube histórico, com peso na competição. Estamos aqui para a luta até ao final da época», garantiu o técnico portista.

À margem dessa garantia, o treinador do FC Porto foi questionado sobre alguns jogadores do plantel azul e branco, aceitando alongar o seu comentários sobre Danny Namaso, autor dos dois golos da vitória em Chaves (0-2).

«Eu vejo o Danny como avançado. Depois depende, jogando mais fixo, ou mais móvel, um pouco mais baixo em determinadas tarefas. São as tais nuances a que damos importância, ser equipa é precisamente isso. No processo defensivo, os avançados têm um papel fundamental», frisou.

Sérgio Conceição elogia a evolução do jovem avançado inglês. «Os avançados vivem de golos, daquele retângulo que é tão importante para eles. Gosto que alguém faça golos, mas se não for o avançado e se ele criar espaço para outro marcar, isso é um trabalho coletivo. O Danny tem evoluído, como outros jogadores», concluiu.