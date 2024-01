Sérgio Conceição diz que o FC Porto está habituado a trabalhar com o ruído das eleições. Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Moreirense, o treinador dos azuis e brancos afirmou que não tem nada a pedir aos candidatos à presidência dos dragões e que o seu foco está no jogo com os cónegos.

«Não tenho nada a pedir, estamos a falar de um clube em que a vida associativa está ao rubro, isso é importante. Nós isolamos a vida eleitoral em relação ao Olival e ao nosso trabalho. Isso para mim é o mais importante, os jogadores estarem tranquilos», afirmou.

«Continuamos exatamente da mesma forma, com a mesma dedicação. Se não é o ruído eleitoral, é outro ruído qualquer. Há sempre ruído no futebol português e à volta do FC Porto isso ainda se acentua mais. Estamos habituados a isso, estamos aqui para trabalhar e para servir da melhor maneira o FC Porto», acrescentou.

Mais à frente, Conceição foi questionado sobre a hipótese de ser treinador dos dragões com Villas-Boas como presidente. «Compreendo todas essas questões, mas não é o meu foco. A minha atenção é para com o jogo», acrescentou.

De recordar de que, em abril, vão decorrer eleições para a presidência do FC Porto. André Villas-Boas e Nuno Lobo já confirmaram a candidatura ao cargo de presidente dos dragões. Pinto da Costa ainda não confirmou se vai ou não ser candidato a mais um mandato. José Fernando Rio pode também voltar a candidatar-se a presidente dos azuis e brancos.

