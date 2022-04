Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 1-0 sobre o Sporting, em jogo da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Os azuis e brancos estão na final do Jamor, ante o Tondela:

[Se o FC Porto é um justo apurado para a final:] «Penso que sim, naquilo que foi este jogo e o de Alvalade acho que sim. Somos uns justos vencedores. Os jogadores interpretaram quase na perfeição o que tínhamos planeado estrategicamente, contra um Sporting de qualidade. Duas equipas muito competitivas, o Sporting criou-nos algumas dificuldades no primeiro tempo, no encaixe em termos defensivos. Estávamos a correr mais do que o que devíamos e depois, com bola, havia pouco discernimento.»

«Ao intervalo, ajustámos na estratégia para o jogo, houve uma ou outra nuance, principalmente no setor intermédio. Os jogadores fizeram uma excelente segunda parte, com e sem bola. Conseguimos criar, fazer golo. Lembro-me só de uma ocasião dentro do plano defensivo, no início da segunda parte, pelo Sporting [ndr: ocasião de Matheus Nunes ao minuto 51].»

«Parabéns aos jogadores, mas a verdade é que ainda não conquistámos nada. Estamos perto de conquistar dois títulos, mas temos ainda estrada a fazer.»