O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, sublinhou este sábado que todos os elementos da equipa técnica estão «à vontade e capacitados» para estar no banco. Na antevisão ao jogo com o Vizela, da 19.ª jornada da I Liga, no qual a equipa vai ser orientada pelo adjunto Siramana Dembelé no banco (face aos castigos de Conceição e do adjunto Vítor Bruno), o treinador dos azuis e brancos garantiu que o «estar no banco» não é mais do que «andar de um lado para o outro e beber umas águas, porque o trabalho está todo feito» de antemão.

«Em relação ao Dembelé, acho que a equipa técnica, os elementos que compõem a equipa técnica estão completamente à vontade e capacitados para estar no banco, porque estar no banco não é mais do que andar ali de um lado para o outro a beber umas águas, porque o trabalho está todo feito. É verdade, o trabalho está feito», insistiu Conceição, em conferência de imprensa.

«Depois, a indicação de quem é substituído ou entra no jogo é minha, independentemente de quem estiver ali. Pode estar o Vítor [Bruno], pode estar o Dembelé. Agora, aquilo que eles são é uma mais-valia diariamente. Depois, quem comanda sou eu, independentemente de quem estiver, neste caso o Dembelé. Se não fosse o Dembelé ia estar o Figueiredo, se não fosse o Figueiredo era o Vedran Runje, mas todos eles estão capacitados para estar à frente da equipa no jogo, porque isto é tudo tão bem preparado nos dias que antecedem o jogo e depois na hora a comunicação é tão fácil que não haverá problema. E mesmo se eu ficasse sem a comunicação e o Dembelé e o Vítor tivessem de assumir algum tipo de mudança, têm 100 por cento de confiança da minha parte para o fazer, porque têm qualidade», concluiu Conceição, que também falou da aposta em jovens da casa.

«É o nosso trabalho, se perguntar ao Ruben Amorim é a mesma coisa», disse, lembrando o trabalho do treinador do Sporting. «Olhamos para o nosso banco, jovens da equipa B, jogadores da equipa B e olhamos para o passado e vemos o Vitinha e o Fábio Vieira, vendas fantásticas para o clube», lembrou.

O FC Porto-Vizela joga-se a partir das 18 horas de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.