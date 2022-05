O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, apontou à conquista da Taça de Portugal, nos festejos do 30.º título de campeão do clube. No coreto anexo ao Estádio do Dragão, o técnico começou por lamentar a ausência do presidente Pinto da Costa.

«Era importante que estivesse aqui a pessoa mais importante na história deste clube. Entendo. Como ele, estou a pensar já na Taça, e estaremos aqui dia 22 a festejar a dobradinha», disse.

Conceição agradeceu ainda aos adeptos que «fazem quilómetros e quilómetros para estar aqui» a apoiar o FC Porto.

«Para esses, vai a dedicatória de tudo o que possamos conquistar», frisou.