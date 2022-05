O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na flash interview da TVI após a vitória frente ao Tondela, na final da Taça de Portugal, por 3-1:

«Estamos muito felizes, foi a cereja no topo do bolo. Parabéns aos jogadores, época fantástica. Festejei aqui como jogador uma vez, agora como treinador. Mais importante do que a qualidade individual dos jogadores é a forma como eles trabalham. Este foi o melhor grupo que apanhei nesse sentido.»

[Já não tem a espinha na garganta]: «É verdade. Esses momentos menos felizes tornam-nos mais fortes.»

[Futuro]: «vamos festejar. Já falámos sobre isso, não vale a pena falar mais.»