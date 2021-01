Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez o rescaldo na conferência de imprensa após o empate com o Benfica, em jogo da 14.ª da Liga:

«Jogámos quase 30 minutos com dez. Percebemos que o Benfica ia entrar com muito respeito connosco. Com dois laterais esquerdos, o Weigl é o terceiro homem no corredor central. Podemos papaguear como quisermos para tentar passar ao povo uma outra situação, mas a verdade é que o jogo foi difícil para o FC Porto, para o Benfica e para a equipa de arbitragem. Na primeira parte houve o golo e duas situações para o Benfica, para o FC Porto houve o golo e duas situações também. O nosso primeiro momento de pressão não funcionou tão bem e o Benfica uma ou outra vez saiu com alguma facilidade. As equipas queriam condicionar muito o adversário. Resultado para o adversário parece que os deixa satisfeitos, para mim não me deixa. Perdemos dois pontos.

[Sobre lances polémicos do jogo] «Viram o jogo, têm imagens, têm repetições. É um jogo difícil de apitar. Um clássico com muitos duelos, muitas situações de faltas, de amarelos. [...] Não vi a entrada do Taremi sobre o jogador do Benfica (Otamendi) e não vi também a do Nuno Tavares sobre o nosso jogador. Foi um jogo difícil para as três equipas.»

[Sobre cinco jogos seguidos sem perder frente ao Benfica e sem derrotas em 16 jogos] «Este jogo pode encher o ego a uma ou outra pessoa da equipa adversária. A nós, não. Nós somos o FC Porto e estes jogos são para ganhar. É o quinto clássico com o Benfica que não perdemos e queremos continuar. Nós jogamos para ganhar. Somos muito competitivos. E essa é a nossa força interior é a tal mística do FC Porto. Não se explica, sente-se.»

[Acerca do golo do Benfica] «Houve uma má ocupação de espaços. Basta isso para que o adversário consiga sair e acaba por "matar" cinco jogadores que temos no meio-campo ofensivo para tentar condicionar essa construção. Percebi que na primeira parte havia um ou outro jogador mais baixo em relação ao que eu queria. Uma vez pelo corredor direito e uma ou duas vezes pelo corredor esquerdo eles conseguiram sair com alguma facilidade o que não é normal na minha equipa.»

[Contas do campeonato] «O campeonato é longo. Há muitos pontos em disputa. Há uma quarta equipa que se intrometeu na luta pelo título, que é o Sp. Braga. Estamos aqui para a luta e vamos até ao final dar muita luta para conseguir aquilo que é nosso.»

[Empate é u mal menor?] «Não acho nada disso. Mesmo com dez mudámos para tentar ganhar o jogo. Defendendo bem, mas com a possibilidade de sair sempre com perigo. A minha satisfação com o empate é zero.»

[Sobre o desentendimento com Jesus] «Em relação à conversa com Jesus, eu falo muitas vezes com ele. Fica entre nós os dois.»